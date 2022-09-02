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Минобороны РФ предлагает раздавать землю в Крыму за "заслуги" на войне в Украине

Катерина ТищенкоПятница, 2 сентября 2022, 22:44
Минобороны РФ предлагает раздавать землю в Крыму за заслуги на войне в Украине
Пейзаж на Демерджи на Южном побережье Крыма. фото Крым.реалии

Минобороны России предложило выдавать земельные участки в оккупированном Крыму и Московской области отличившимся участникам войны в Украине.

Источник: российское издание "Медиазона" со ссылкой на проект указа, опубликованный на портале правовой информации России

Детали: Речь в документе идет о военнослужащих и сотрудниках некоторых федеральных госорганов, награжденных за "заслуги", проявленные во время так называемой "спецоперации", и ветеранах боевых действий.

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Ведомство предлагает бесплатно выдавать им землю "в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки".

С начала войны власти РФ расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий. Cреди них есть сами военные, участвующие во вторжении в Украину, сотрудники ФСБ, "отражавшие вооруженные провокации на границе", а также гражданские специалисты, например, врачи и строители.

Темы: КрымземлявойнаРосcия
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