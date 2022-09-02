Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны РФ предлагает раздавать землю в Крыму за "заслуги" на войне в Украине

Катерина ТищенкоПятница, 2 сентября 2022, 22:44
Пейзаж на Демерджи на Южном побережье Крыма. фото Крым.реалии

Минобороны России предложило выдавать земельные участки в оккупированном Крыму и Московской области отличившимся участникам войны в Украине.

Источник: российское издание "Медиазона" со ссылкой на проект указа, опубликованный на портале правовой информации России

Детали: Речь в документе идет о военнослужащих и сотрудниках некоторых федеральных госорганов, награжденных за "заслуги", проявленные во время так называемой "спецоперации", и ветеранах боевых действий.

Ведомство предлагает бесплатно выдавать им землю "в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки".

С начала войны власти РФ расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий. Cреди них есть сами военные, участвующие во вторжении в Украину, сотрудники ФСБ, "отражавшие вооруженные провокации на границе", а также гражданские специалисты, например, врачи и строители.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КрымземлявойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоСиловики разоблачили две ботофермы на почти 7 тысяч фейковых Facebook-аккаунтов

У россиян 40% техники, которой оснащаются новые подразделения, не боеспособна – ГУР

Зенитчики сбили "Аллигатора" россиян на Донетчине

видео За трое суток пара Байрактаров уничтожила российскую технику на почти $27 млн.

ISW: Россияне усилили пропаганду о контрнаступлении на Херсонщине, пытаясь затмить реальность

СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Крым
Силами ПВО в Крыму руководит предатель Украины Подобедов – ГБР
1 сентября оккупанты агитировали школьников из Крыма вступать в российскую армию
После взрывов Россия перенесла из Крыма чемпионат по картингу, где участвует внук Путина
Последние новости
14:22
В Херсонской области детонирует склад с боекомплектом россиян – мэр
13:53
В Черногории начали переговоры о правительстве дружественные РФ партии "старой коалиции"
13:48
Россияне обстреляли Николаев, ранена женщина
13:36
фотоСиловики разоблачили две ботофермы на почти 7 тысяч фейковых Facebook-аккаунтов
13:24
Начало нефтяного эмбарго ЕС уменьшит нефтегазовые доходы России на 40% в 2023 году – министр
13:13
У россиян 40% техники, которой оснащаются новые подразделения, не боеспособна – ГУР
13:04
Одно слово: в Twitter запустили флешмоб, к которому присоединился Зеленский
13:00
видео Защитники максимально укрепляют все участки границы с Беларусью – пограничники
12:55
Украина предложит Германии электроэнергию со своих АЭС на фоне газового шантажа РФ
12:37
Во Франции заметили избыточную смертность в июле: связывают с жарой
Все новости...