Пентагон основал "команду тигров", чтобы ускорить продажу оружия союзникам — WSJ

Пентагон хочет ускорить продажу оружия и в августе создал так называемую "команду тигров" - группу чиновников для изучения неэффективности продаж США оружия зарубежным странам - чтобы лучше конкурировать с Китаем и пополнить арсеналы дружественных стран, предоставивших военное снаряжение Украине.

Источник: источники The Wall Street Journal

Детали: По словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны, "команда тигров" будет искать пути для Министерства обороны, чтобы упорядочить части программы и поставить желаемые американские беспилотники, пушки, вертолеты, танки и другое вооружение быстрее. Чиновники, работающие со странами по начальным запросам на новые беспилотники, например, могут быть обучены помогать этим странам лучше составлять письма, устраняя препятствия, возникающие из-за того, что начальный запрос был слишком широк и тому подобное. Как пишет WSJ, медленный темп может привести к тому, что некоторые страны не будут уверены, действительно ли США хотят, чтобы они были партнерами. Есть риск, что страны, с которыми США хотят оставаться рядом, купят оружие в другом месте.

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По словам официальных лиц, напряженность в отношениях с Китаем и вторжение России в Украину сделали безотлагательной проверку, которая началась в Пентагоне около месяца назад.

Пентагон выполняет большую часть программы продажи оружия за границу, но она находится под контролем Государственного департамента, использующего ежегодную продажу оружия на 45 миллиардов долларов как внешнеполитический инструмент для распространения американского влияния. Конгресс в конце концов одобряет все продажи военного оборудования за границу.