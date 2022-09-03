Регионы: ВСУ отбили атаки с трех сторон на Луганщине, россияне обстреляли с С-300 Харьковщину

В течение суток 2 сентября в Луганской области силы обороны успешно отразили атаки с трех сторон, а между тем оккупанты обстреляли из комплекса ЗРК С-300 в Новобаварском районе.

Источник: отчет глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Кировоградщине, Запорожье, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.

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Днепропетровщина: наши защитники сбили все 5 вражеских крылатых ракет, летевших на Днепр. В Никопольском районе враг обстрелял сам Никополь и Марганец. Люди не пострадали. В Марганце есть поврежденные жилые дома, автомобили и газопроводы. В Криворожском районе под огонь попала Широковская громада. Есть разрушение домов. Люди не пострадали.

Харьковщина: ночью россияне ударили из комплекса ЗРК С-300 в Новобаварском районе. Повреждена школа, ракета попала в землю рядом с админзданием, выбиты окна. Пострадавших нет. По области оккупанты в течение суток обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский районы. Есть пострадавшие среди гражданских, за сутки госпитализировали 6 человек.

Луганщина: за ночь на Бахмутском направлении враг дважды совершал штурмовые действия. Оккупанты нанесли два ракетных удара по нашим позициям, по шесть раз применили РСЗО и минометы, обстрелы из минометов. Один раз – танк. Силы обороны успешно отразили атаки с трех сторон. Наступательными действиями подразделения так называемых кадыровцев россияне пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются.

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Донетчина: ночью ракетные удары по Славянску, поселку Билбасовка и Краматорске. Повреждены промышленные объекты и частные дома. За сутки обстреляны Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ"); с. Ивановское (фермерское хозяйство); Курахово (окрестности). Через сутки по области — трое погибших, трое раненых. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: сегодня утром, ориентировочно в 04:20, в г. Вознесенск раздался взрыв. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется. Вчера вечером обстрелы за пределами с. Степное Широковской громады. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, за прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории пгт Березнеговатое, сел Любомировка, Новогригоровка и Большое Артаково. Информация о последствиях уточняется.

Херсонщина: российские военные продолжают обстрелы не только оккупированных, но и освобожденных ВСУ территорий. Тяжелой остается ситуация в Бериславском и Каховском районах, десятки сел находятся на линии фронта и сильно повреждены. Жители области также не раз видели запуск вражеской техники со стороны Крыма, наблюдаются запуски по соседним регионам из самого Херсона. Вместо этого ВСУ продолжают оказывать точные удары по важным стратегическим объектам, которые оккупанты используют в своих целях.

В эфире своих пропагандистских СМИ оккупанты заявляют о том, что ВСУ намерена разбить все церкви области, а также запугивают родителей, которые не отдали детей в школы.