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За трое суток пара Байрактаров уничтожила российскую технику на почти $27 млн.

Ирина БалачукСуббота, 3 сентября 2022, 11:21
Байрактар. Фото с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Два беспилотника Байрактар за трое суток уничтожили и повредили российской военной техники на $28,35 млн.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БпЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 от танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ АКАЦИЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн)".

Детали: Кроме того, беспилотники повредили пять танков Т-72 и одну БМП (стоимость $1,85 млн).

По словам главнокомандующего ВСУ, общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн.

"Эффективные турецкие Байрактары в умелых руках наших воинов – мощное оружие! Один из аппаратов – помощь от дружеской Литвы", – подытожил Залужный.

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Темы: УкраинавойнаРосcия
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