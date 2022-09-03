Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За трое суток пара Байрактаров уничтожила российскую технику на почти $27 млн.

Ирина БалачукСуббота, 3 сентября 2022, 11:21
За трое суток пара Байрактаров уничтожила российскую технику на почти $27 млн.
Байрактар. Фото с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Два беспилотника Байрактар за трое суток уничтожили и повредили российской военной техники на $28,35 млн.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БпЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 от танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ АКАЦИЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн)".

Реклама:

Детали: Кроме того, беспилотники повредили пять танков Т-72 и одну БМП (стоимость $1,85 млн).

По словам главнокомандующего ВСУ, общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн.

ВИДЕО ДНЯ

"Эффективные турецкие Байрактары в умелых руках наших воинов – мощное оружие! Один из аппаратов – помощь от дружеской Литвы", – подытожил Залужный.

Темы: УкраинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Сводка Генштаба: ВСУ уничтожили живую силу россиян на Запорожском направлении
Британская разведка: действия ВСУ в Херсонской области стали неожиданностью для россиян
Защитники максимально укрепляют все участки границы с Беларусью – пограничники
В Херсонской области детонирует склад с боекомплектом россиян – мэр
Последние новости
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
Все новости...
Реклама: