Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина предложит Германии электроэнергию со своих АЭС на фоне газового шантажа РФ

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 12:55

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предложить Германии импорт своей электроэнергии и поддержать страну на фоне проблем с поставками природного газа.

Как сообщают немецкие СМИ, об этом Шмыгаль сказал в интервью dpa.

"Украина сейчас экспортирует электроэнергию в Молдову, Румынию, Словакию, Польшу, но также мы готовы расширить экспорт на Германию… У нас хватает электроэнергии для собственных нужд благодаря атомным электростанциям", - заявил Денис Шмыгаль .

Реклама:

Он отметил, что это будет одним из вопросов обсуждений во время его визита в Берлин и Брюссель и что Украина заинтересована увеличивать экспорт электроэнергии в Евросоюз. "Это было бы очень хорошо для обеих сторон. ЕС получил бы больше электроэнергии, а мы - валютные поступления, в чем мы сейчас очень нуждаемся", - говорит он.

Шмыгаль находится в Берлине в субботу-воскресенье, 4 августа планируется его встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и Словакией – в июле.

ВИДЕО ДНЯ

Поступления национальной энергетической компании "Укрэнерго" от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию с конца июня по 21 августа включительно составляли около 1,92 миллиарда гривен.

Детальнее о значении присоединения Украины к единой европейской энергосистеме слушайте или читайте в интервью с руководителем "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

Темы: ШмыгальГерманияРосcиягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль просит Минздрав изучить вопрос безрецептурной продажи препаратов экстренной контрацепции
Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска
Украина модернизирует инфраструктуру с Румынией, чтобы увеличить объемы экспорта - Шмыгаль
Последние новости
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
Все новости...
Реклама: