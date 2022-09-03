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Украина предложит Германии электроэнергию со своих АЭС на фоне газового шантажа РФ

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 12:55

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предложить Германии импорт своей электроэнергии и поддержать страну на фоне проблем с поставками природного газа.

Как сообщают немецкие СМИ, об этом Шмыгаль сказал в интервью dpa.

"Украина сейчас экспортирует электроэнергию в Молдову, Румынию, Словакию, Польшу, но также мы готовы расширить экспорт на Германию… У нас хватает электроэнергии для собственных нужд благодаря атомным электростанциям", - заявил Денис Шмыгаль .

Он отметил, что это будет одним из вопросов обсуждений во время его визита в Берлин и Брюссель и что Украина заинтересована увеличивать экспорт электроэнергии в Евросоюз. "Это было бы очень хорошо для обеих сторон. ЕС получил бы больше электроэнергии, а мы - валютные поступления, в чем мы сейчас очень нуждаемся", - говорит он.

Шмыгаль находится в Берлине в субботу-воскресенье, 4 августа планируется его встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и Словакией – в июле.

Поступления национальной энергетической компании "Укрэнерго" от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию с конца июня по 21 августа включительно составляли около 1,92 миллиарда гривен.

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Детальнее о значении присоединения Украины к единой европейской энергосистеме слушайте или читайте в интервью с руководителем "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

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Темы: ШмыгальГерманияРосcиягаз
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