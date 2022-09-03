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Россияне обстреляли Николаев, ранена женщина

Роман ПетренкоСуббота, 3 сентября 2022, 13:48
сенкевич, фото пресс-службы

Российские оккупационные войска в обед 3 сентября обстреляли Николаев, одна женщина ранена.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, глава облсовета Анна Замазеева

Прямая речь Сенкевича: "Около 11:30 в Николаеве раздались взрывы. Пока известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар – его ликвидируют спасатели.

Также ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме".

Детали: По предварительной информации, одна женщина получила осколочные ранения.

Позже Замазеева отметила, что раненых – двое.

По словам председателя облсовета, с утра 3 сентября еще 4 раненых в Березнеговатом, из них двое детей, а также погиб 8-летний ребенок.

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Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
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