Россияне обстреляли Николаев, ранена женщина
Суббота, 3 сентября 2022, 13:48
Российские оккупационные войска в обед 3 сентября обстреляли Николаев, одна женщина ранена.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, глава облсовета Анна Замазеева
Прямая речь Сенкевича: "Около 11:30 в Николаеве раздались взрывы. Пока известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар – его ликвидируют спасатели.
Также ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме".
Детали: По предварительной информации, одна женщина получила осколочные ранения.
Позже Замазеева отметила, что раненых – двое.
По словам председателя облсовета, с утра 3 сентября еще 4 раненых в Березнеговатом, из них двое детей, а также погиб 8-летний ребенок.
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