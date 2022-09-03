В центре Чернигова на выставке сработал гранатомет: пострадали 4 ребенка
Днем 3 сентября в исторической части Чернигова на выставке сработало боевое оружие, в результате чего пострадали 4 ребенка.
Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram, Черниговский городской совет в Facebook, Общественное с места события, Офис генпрокурора
Прямая речь Чауса: "Не могу не отреагировать на произошедшую сегодня в историческом центре города трагедию. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали".
Детали: По словам главы ОВА, среди пострадавших – 2-летний мальчик, он в тяжелом состоянии.
Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате детонации боеприпаса пострадали 4 ребенка от 2 до 12 лет. Пострадавшие находятся в больнице с разными степенями тяжести телесных повреждений.
Чаус пообещал, что виновные будут наказаны.
По данным Черниговского городского совета, ЧП произошло возле художественного областного музея им. Галагана, на Валу. Взрыв раздался около 13:30.
Дословно Черниговский горсовет: "Во время мероприятия, где была представлена выставка боеприпасов, один из них сдетонировал, предварительно – это был противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов, новостройку, в этом микрорайоне".
Детали: В горсовете подчеркнули, что никаких официальных разрешений на проведение этого мероприятия власти не предоставляли, а также не получали уведомлений о его проведении.
Среди пострадавших трое несовершеннолетних детей и двое взрослых.
По данным Общественного, 10-летний мальчик держал РПГ и нажал на курок – в результате чего оружие сработало. Мальчика оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте, их осматривают врачи. Еще один ребенок в реанимации.
Пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк сообщила, что дело будет расследовать ГБР.
В ОГП сообщили, что по факту детонации боеприпаса начато расследование по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) УКУ.
В настоящее время идет осмотр места происшествия, допрос свидетелей, изъятие оружия и боеприпасов.
Решается вопрос о задержании причастных к преступлению лиц и сообщении им о подозрении.
Досудебное расследование ведут следователи ДБР.