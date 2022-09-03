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В центре Чернигова на выставке сработал гранатомет: пострадали 4 ребенка

Ирина БалачукСуббота, 3 сентября 2022, 17:30
В центре Чернигова на выставке сработал гранатомет: пострадали 4 ребенка
Фото с Facebook Черниговского городского совета

Днем 3 сентября в исторической части Чернигова на выставке сработало боевое оружие, в результате чего пострадали 4 ребенка.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram, Черниговский городской совет в Facebook, Общественное с места события, Офис генпрокурора

Прямая речь Чауса: "Не могу не отреагировать на произошедшую сегодня в историческом центре города трагедию. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали".

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Детали: По словам главы ОВА, среди пострадавших – 2-летний мальчик, он в тяжелом состоянии. 

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате детонации боеприпаса пострадали 4 ребенка от 2 до 12 лет. Пострадавшие находятся в больнице с разными степенями тяжести телесных повреждений.

 
Фото suspilne.media

Чаус пообещал, что виновные будут наказаны. 

ВИДЕО ДНЯ

По данным Черниговского городского совета, ЧП произошло возле художественного областного музея им. Галагана, на Валу. Взрыв раздался около 13:30.

Дословно Черниговский горсовет: "Во время мероприятия, где была представлена ​​выставка боеприпасов, один из них сдетонировал, предварительно – это был противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов, новостройку, в этом микрорайоне".

 
фото gp.gov.ua/

Детали: В горсовете подчеркнули, что никаких официальных разрешений на проведение этого мероприятия власти не предоставляли, а также не получали уведомлений о его проведении.

Среди пострадавших трое несовершеннолетних детей и двое взрослых.

 
Фото suspilne.media

По данным Общественного, 10-летний мальчик держал РПГ и нажал на курок – в результате чего оружие сработало. Мальчика оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте, их осматривают врачи. Еще один ребенок в реанимации.

Пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк сообщила, что дело будет расследовать ГБР.

В ОГП сообщили, что по факту детонации боеприпаса начато расследование по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) УКУ.

В настоящее время идет осмотр места происшествия, допрос свидетелей, изъятие оружия и боеприпасов.

Решается вопрос о задержании причастных к преступлению лиц и сообщении им о подозрении.

Досудебное расследование ведут следователи ДБР.

Темы: Черниговчрезвычайное происшествиедетивзрыв
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