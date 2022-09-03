Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзализныця" запускает программу эвакуации для жителей Крыма

Катерина ТищенкоСуббота, 3 сентября 2022, 16:11
иллюстративное фото УЗ

Жители оккупированного Крыма смогут воспользоваться эвакуационными рейсами "Укрзализныци" из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

 
Графика из Telegram Камышина

Дословно: "Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

Бесплатный проезд, горячее питание в дороге, бесплатная медицинская помощь, подъемные от Укрпочты и забота наших железнодорожников".

Детали: Камышин сообщил, что 2 сентября посетил с инспекцией вокзалы Запорожья и Кривого Рога, которые станут опорными жителей Крыма, которые решат эвакуироваться "Укрзализныцей".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: УкрзализныцяэвакуацияКрым
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ локализованными атаками на Запорожье сдерживают развертывание вражеских войск – ISW

Украинская авиация 24 раза ударила по опорным пунктам и скоплениям врага – ОК "Юг"

США не питают надежд, что Путин готов закончить войну

Россия готовится к решающему энергетическому удару по Европе – Зеленский

фото, дополнено от 15:56В центре Чернигова на выставке сработал гранатомет: пострадали 4 ребенка

видео Кадыров заявил, что он старый и пора уходить с поста главы Чечни

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Укрзализныця
Подпольная майнинг-ферма обворовала "Укрзализныцю" более чем на миллион грн
"Укрзализныця" в августе нарастила объем перевозок: наибольший прирост в агросекторе
В Тернопольской области сошли вагоны: движение ряда поездов ограничено
Последние новости
07:13
ВСУ удалось отбить вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов – сводка
06:55
В Николаевской области прогремели взрывы – СМИ
06:08
Германия обещает Украине €200 млн помощи внутренним переселенцам
05:10
ВСУ локализованными атаками на Запорожье сдерживают развертывание вражеских войск – ISW
04:10
Трамп назвал Байдена "врагом государства" – СМИ
03:12
Командование "Юг": из-за российских обстрелов на Николаевщине погиб ребенок
02:15
Украинская авиация 24 раза ударила по опорным пунктам и скоплениям врага – ОК "Юг"
01:48
NASA снова отложило запуск ракеты в рамках первой за 50 лет миссии на Луну
00:54
В Харькове два прилета по Киевскому району – мэр
00:14
Россияне обстреливали общины Сумщины с минометов и САУ, более 60 прилетов
Все новости...