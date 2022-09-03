"Укрзализныця" запускает программу эвакуации для жителей Крыма
Суббота, 3 сентября 2022, 16:11
Жители оккупированного Крыма смогут воспользоваться эвакуационными рейсами "Укрзализныци" из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.
Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram
Дословно: "Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.
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Бесплатный проезд, горячее питание в дороге, бесплатная медицинская помощь, подъемные от Укрпочты и забота наших железнодорожников".
Детали: Камышин сообщил, что 2 сентября посетил с инспекцией вокзалы Запорожья и Кривого Рога, которые станут опорными жителей Крыма, которые решат эвакуироваться "Укрзализныцей".