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"Укрзализныця" запускает программу эвакуации для жителей Крыма

Катерина ТищенкоСуббота, 3 сентября 2022, 16:11
Укрзализныця запускает программу эвакуации для жителей Крыма
иллюстративное фото УЗ

Жители оккупированного Крыма смогут воспользоваться эвакуационными рейсами "Укрзализныци" из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

 
Графика из Telegram Камышина

Дословно: "Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

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Бесплатный проезд, горячее питание в дороге, бесплатная медицинская помощь, подъемные от Укрпочты и забота наших железнодорожников".

Детали: Камышин сообщил, что 2 сентября посетил с инспекцией вокзалы Запорожья и Кривого Рога, которые станут опорными жителей Крыма, которые решат эвакуироваться "Укрзализныцей".

Темы: УкрзализныцяэвакуацияКрым
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