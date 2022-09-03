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На аэродроме Мелитополя, где была техника оккупантов, раздавались громкие взрывы – мэр

Катерина ТищенкоСуббота, 3 сентября 2022, 16:55
На аэродроме Мелитополя, где была техника оккупантов, раздавались громкие взрывы – мэр
взрывы в Мелитополе 3 сентября, фото из Telegram Федорова

На аэродроме оккупированного Мелитополя Запорожской области раздалось 5 громких взрывов.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

 
взрывы в Мелитополе 3 сентября, фото из Telegram Федорова

Дословно: "5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они наверно раз 10 пытались расставить свою военную технику.

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Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым".

Что предшествовало: В ночь на 2 сентября Федоров сообщил, что ВСУ ударили по вражескому складу боеприпасов в районе аэродрома в Мелитополе.

 

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Темы: Мелитопольвзрыв
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