На аэродроме Мелитополя, где была техника оккупантов, раздавались громкие взрывы – мэр

взрывы в Мелитополе 3 сентября, фото из Telegram Федорова

На аэродроме оккупированного Мелитополя Запорожской области раздалось 5 громких взрывов.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

взрывы в Мелитополе 3 сентября, фото из Telegram Федорова

Дословно: "5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они наверно раз 10 пытались расставить свою военную технику.

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Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым".

Что предшествовало: В ночь на 2 сентября Федоров сообщил, что ВСУ ударили по вражескому складу боеприпасов в районе аэродрома в Мелитополе.

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