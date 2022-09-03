Россияне обстреляли Черниговщину: более 50 взрывов, повреждены здания
Суббота, 3 сентября 2022, 18:05
Россияне осуществили массированный обстрел Новгород-Северской общины Черниговской области, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Дословно: "Сегодня, 3 сентября, россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской общины. Насчитали более 50 взрывов.
Жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки".
Детали: Кроме того, российские войска в субботу обстреляли территорию возле села Каменская Слобода Новгород-Северской общины.
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