По Днепропетровщине ударили из "Ураганов": погиб ребенок, 10 пострадавших
Суббота, 3 сентября 2022, 19:00
В результате российского обстрела в Зеленодольске Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик, в общине пострадали 10 человек.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика.
После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов".
Предварительно 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство – тяжелые".
Детали: Глава ОВА сообщил, что в результате обстрелов в Зеленодольске изуродованы 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Большой Костромке повреждены дома.