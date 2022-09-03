По Днепропетровщине ударили из "Ураганов": погиб ребенок, 10 пострадавших

В результате российского обстрела в Зеленодольске Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик, в общине пострадали 10 человек.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика.

После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов".

Предварительно 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство – тяжелые".

Детали: Глава ОВА сообщил, что в результате обстрелов в Зеленодольске изуродованы 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Большой Костромке повреждены дома.