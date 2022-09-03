Российская железная дорога должна найти до 10 тысяч добровольцев на войну в Украине – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, российская железнодорожная компания получила разнарядку найти среди своих гражданских работников до 10 тысяч добровольцев на краткосрочный контракт на войну в Украину.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Государственным компаниям Российской Федерации доведены новые нормы подбора добровольцев на войну.

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Так компания "Российские железные дороги" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт".

Детали: В Генштабе также сообщили, что оккупанты, чувствуя опасность, ужесточили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

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