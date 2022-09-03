Российская железная дорога должна найти до 10 тысяч добровольцев на войну в Украине – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, российская железнодорожная компания получила разнарядку найти среди своих гражданских работников до 10 тысяч добровольцев на краткосрочный контракт на войну в Украину.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Государственным компаниям Российской Федерации доведены новые нормы подбора добровольцев на войну.

Так компания "Российские железные дороги" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт".

Детали: В Генштабе также сообщили, что оккупанты, чувствуя опасность, ужесточили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

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