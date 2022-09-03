Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российская железная дорога должна найти до 10 тысяч добровольцев на войну в Украине – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 3 сентября 2022, 20:05
Российская железная дорога должна найти до 10 тысяч добровольцев на войну в Украине – Генштаб
Поезд российской железной дороги, фото РБК

По данным Генштаба ВСУ, российская железнодорожная компания получила разнарядку найти среди своих гражданских работников до 10 тысяч добровольцев на краткосрочный контракт на войну в Украину.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Государственным компаниям Российской Федерации доведены новые нормы подбора добровольцев на войну.

Реклама:

Так компания "Российские железные дороги" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт".

Детали: В Генштабе также сообщили, что оккупанты, чувствуя опасность, ужесточили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: ГенштабРосcияжелезная дорогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Генштаб
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
Последние новости
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
Все новости...
Реклама: