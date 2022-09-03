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Россия готовится к решающему энергетическому удару по Европе – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 3 сентября 2022, 21:47
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам этой зимой.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам.

И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое – наше единство в защите от государства-террориста, а второе – усиление нашего собственного давления на Россию. Это и усиление всех уровней санкций, и ограничение нефтегазовых доходов России.

Чем больше ударов нанесем мы все вместе, тем меньше ударов смогут нанести эти террористы".

Детали: Зеленский напомнил, что на днях "Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу" – полностью остановилась прокачка газа по "Северному потоку".

"Зачем они это делают? Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца – во всех странах нашего континента. Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство. Где Россия не может сделать это силой обычного оружия, делает это силой энергетического оружия. Пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами", – считает президент.

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Он добавил, что для защиты от этого всем в Европе нужно "еще больше единства, еще больше координации, еще больше помощи друг другу".

Что предшествовало: Вечером 2 сентября "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

Немецкая компания Siemens Energy заявила, что утечка масла, на которую ссылается российский концерн "Газпром", не может быть технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток".

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Темы: ЗеленскийРосcиягаз
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