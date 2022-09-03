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США не питают надежд, что Путин готов закончить войну

Катерина ТищенкоСуббота, 3 сентября 2022, 23:34
Джон Кирби в интервью "Дождю", скриншот видео

В США не питают надежд на то, что президент РФ Владимир Путин готов положить конец войне в Украине.

Источник: спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь"

Прямая речь: "Это не война с США, это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами.

И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев".

Детали: Комментируя высказывания российских представителей власти о том, что поставки Западом оружия Украине только затягивают конфликт, Кирби сказал: "Этот конфликт затягивает только желание Путина продолжать его".

Прямая речь: "Он (Путин – ред.) мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта".

"Конечно, Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего.

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Очевидно, что в последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в этом. Но Путин мог бы завтра же закончить эту войну, даже без переговоров, если бы просто вывел войска из Украины и признал ее суверенитет".

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Темы: СШАПутинвойна
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