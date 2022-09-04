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Украинская авиация 24 раза ударила по опорным пунктам и скоплениям врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 02:15
Иллюстративное фото Воздушных сил

На южных рубежах защиты авиация ВСУ 24 раза нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники, опорным и командным пунктам россиян.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: Украинская авиация нанесла 24 удара по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и транспортным путям.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 138 захватчиков, 9 танков, гаубица "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Ураган", пусковая установка С-300, пушка-гаубица 152 калибра, 18 единиц автомобильной бронетехники.

Также уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе и поражена паромная переправа вблизи Берислава.

В Черном море происходит шторм, поэтому корабли и катера вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма.

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Однако два надводных носителя "Калибров" держат наготове 16 высокоточных снарядов.

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Темы: войнаВооруженные силы
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