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Разведка Британии: войска РФ испытывают проблемы с оплатой "службы" в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 4 сентября 2022, 08:50

Российские военные продолжают страдать от проблем с моральным духом и дисциплиной в Украине и, кроме боевой усталости и высоких потерь, одной из главных проблем российских солдат остаются проблемы с их оплатой.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского минобороны в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

В русских вооруженных силах доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, дополненного сложным набором премий и надбавок. В Украине, скорее всего, возникли серьезные проблемы с невыплатой крупных боевых премий, говорится в обзоре.

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Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и, как минимум, откровенной коррупцией среди командиров.

"Российские вооруженные силы постоянно не обеспечивают базовые потребности военнослужащих, дислоцированных в Украине, включая соответствующую форму, оружие и пайки, а также оплату. Это почти наверняка способствовало сохранению хрупкого морального духа большей части сил", - говорится в сообщении.

Ранее в Британии сообщили, что российские военно-стратегические учения не смогли обеспечить способность армии РФ проводить широкомасштабные, сложные операции - судя по тому, как развиваются события в российско-украинской войне.

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Темы: ВеликобританияразведкавойнаРосcия
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