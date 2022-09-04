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Россияне массово обстреляли Николаев, в Херсоне раздавались взрывы – ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 09:47
Россияне массово обстреляли Николаев, в Херсоне раздавались взрывы – ОВА
российская с-300, которой обстреляли николаев, фото минобороны РФ

Николаев ночью подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов, а в Херсоне и в области раздавались взрывы.

Источник: сводка ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Кировоградщине, Запорожье, Полтавщине, Киевщине и Житомирщине.

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Сумщина: ночью все приграничья Сумского и Шосткинского районов были под обстрелами: САУ и минометы. Последствия пока уточняются. Вчера вечером россияне трижды открывали огонь по разным территориям Краснопольской громады. Всего около 50 прилетов из САУ и минометов. Пострадавших нет, по поводу разрушений — данные уточняются.

Черниговщина: ночью – обстрел Семеновской громады. Без жертв и разрушений. В сутки — обстрелы из минометов, артиллерии, реактивных систем Новгород-Северского и Черниговского районов. Без жертв.

Днепропетровск: враг трижды за ночь обстрелял Никопольский район. Прошло без пострадавших. В Никополе повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линия электропередач. В Марганце поврежден частный дом, склады, проходная и авто местного завода.

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Харьковщина: после полуночи оккупанты обстреляли инфраструктуру города Харьков в Киевском районе. Горело помещение ресторана. Предварительно пострадавших нет. По области в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы. Один человек в Чугуевском районе погиб, двое госпитализированы.

Луганщина: Противник активно применяет средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. За ночь оккупантами нанесены два ракетных удара и совершено восемь артобстрелов. Также враг обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.

Донетчина: ночью - обстрел Славянска, поселка Хромово Бахмутского района. Интенсивные обстрелы окрестностей территории Торецкой громады (Шумы, Нью-Йорк, Северное, Южное, Щербиновка). За сутки из артиллерии, РСЗО "Град" обстреляны Бахмут, Красногоровка, Северск, Авдеевка, с. Шевченко, пгт. Большая Новоселка, пгт. Донецкое, пгт. Камень. За сутки по области 4 человека погибли, двое раненых гражданских.

Николаевщина: ночью, около 02:30, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, средне С-300. Существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница и музей. Также повреждены жилые дома. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Утром враг нанес удары по г. Очаков Очаковской громады. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также в результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших нет. Сегодня около пяти утра в г. Вознесенск на территории предприятия раздался взрыв, произошло возгорание помещений. Без жертв. Есть повреждения жилых домов. Подробная информация уточняется.

Вчера во второй половине дня под обстрелами было пгт Первомайское громады. Вражеские снаряды попали по жилым домам. Пострадавших нет. Также вчера во второй половине дня обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: в Херсоне и на территории всей области раздавались мощные взрывы. Критическая ситуация в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской ТГ, также военные РФ практически уничтожили Нововоронцовскую громаду. В эфире своих пропагандистских СМИ и на страницах газет оккупанты продолжают лгать и обвинять ВСУ в подрывах школ, больниц, детских садов и домов гражданского населения. Также призывают получать российский паспорт.

Темы: НиколаевХерсонобстрел
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