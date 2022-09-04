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Зеленская: Пока Британия считает копейки, мы считаем жертвы

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 10:37
елена зеленская, фото getty images

Экономические последствия войны в Украине тяжело сказываются на ее союзниках, заявила первая леди Елена Зеленская, но британцы "считают копейки", а украинцы "считают потери".

Источник: Зеленская в интервью BBC

Детали: Зеленская отметила, что если бы поддержка Украины была сильной, кризис был бы короче.

Прямая речь Зеленской: "Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но напомню, что во время эпидемии Covid-19, а она у нас еще есть, когда были скачки цен, пострадала и Украина...

В Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди.

Поэтому, когда вы начинаете считать копейки на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери".

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Напомним: Премьер Британии Борис Джонсон опубликовал колонку, в которой объясняет гражданам причины стремительного роста цен на энергоносители и аргументирует, что поддержка Украины и наказание России за агрессию стоят таких жертв.

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Темы: Елена ЗеленскаявойнаденьгиВеликобритания
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