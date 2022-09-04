Зеленская: Пока Британия считает копейки, мы считаем жертвы
Экономические последствия войны в Украине тяжело сказываются на ее союзниках, заявила первая леди Елена Зеленская, но британцы "считают копейки", а украинцы "считают потери".
Источник: Зеленская в интервью BBC
Детали: Зеленская отметила, что если бы поддержка Украины была сильной, кризис был бы короче.
Прямая речь Зеленской: "Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но напомню, что во время эпидемии Covid-19, а она у нас еще есть, когда были скачки цен, пострадала и Украина...
В Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди.
Поэтому, когда вы начинаете считать копейки на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери".
Напомним: Премьер Британии Борис Джонсон опубликовал колонку, в которой объясняет гражданам причины стремительного роста цен на энергоносители и аргументирует, что поддержка Украины и наказание России за агрессию стоят таких жертв.