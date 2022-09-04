Обстрел Харькова: ракета попала в ресторанный комплекс, возник большой пожар
Воскресенье, 4 сентября 2022, 11:28
Ночью на 4 сентября одна из российских ракет попала в ресторанный комплекс, расположенный в Киевском районе города, после взрыва возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса.
Источник: ГСЧС Харьковщини, Офис генпрокурора
Детали: По данным спасателей, горели 2 основных здания и летний павильон на общей площади 2200 кв.
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Спасатели остановили распространение огня на соседние постройки и лес.
Офис генпрокурора отметил, что оккупанты выпустили ракету С-300 с территории Белгородской области РФ.
В сети отмечают, что горевший комплекс называется "Дубровский" и известен в городе.
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