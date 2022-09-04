Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел Харькова: ракета попала в ресторанный комплекс, возник большой пожар

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 11:28
Обстрел Харькова: ракета попала в ресторанный комплекс, возник большой пожар
все фото прокуратуры

Ночью на 4 сентября одна из российских ракет попала в ресторанный комплекс, расположенный в Киевском районе города, после взрыва возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса.

Источник: ГСЧС Харьковщини, Офис генпрокурора

Детали: По данным спасателей, горели 2 основных здания и летний павильон на общей площади 2200 кв.

Реклама:

Спасатели остановили распространение огня на соседние постройки и лес.

Офис генпрокурора отметил, что оккупанты выпустили ракету С-300 с территории Белгородской области РФ.

В сети отмечают, что горевший комплекс называется "Дубровский" и известен в городе.

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: ХарьковобстрелвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: