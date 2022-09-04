Обстрел Харькова: ракета попала в ресторанный комплекс, возник большой пожар

Ночью на 4 сентября одна из российских ракет попала в ресторанный комплекс, расположенный в Киевском районе города, после взрыва возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса.

Источник: ГСЧС Харьковщини, Офис генпрокурора

Детали: По данным спасателей, горели 2 основных здания и летний павильон на общей площади 2200 кв.

Спасатели остановили распространение огня на соседние постройки и лес.

Офис генпрокурора отметил, что оккупанты выпустили ракету С-300 с территории Белгородской области РФ.

В сети отмечают, что горевший комплекс называется "Дубровский" и известен в городе.