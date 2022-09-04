Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль в Берлине обсудил поставки оружия с президентом Германии

"Европейская правда"Воскресенье, 4 сентября 2022, 13:48
фото из Твиттера Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин обсудил поставки оружия Украине с президентом Германии.

Об этом Шмыгаль рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Украина продолжает отстаивать демократические ценности. Во время встречи в Берлине с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером обсудили военную ситуацию, усиление санкций и необходимость предоставления оружия Украине. Поблагодарил за солидарность с украинцами и поддержку," - написал Шмыгаль.

Шмыгаль поблагодарил за военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку со стороны Германии и отметил необходимость увеличения поставки тяжелой военной техники союзниками, добавила пресс-служба правительства.

"Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000", которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО ПО. В то же время мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны", - цитирует "Правительственный портал" Шмыгаля.

На встрече речь шла также и о плане восстановления Украины.

Напомним, Шмыгаль перед визитом в Германию призвал федеральное правительство поставлять украинским военным боевые танки, чтобы отбивать атаки россиян.

ВИДЕО ДНЯ

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ШмыгальвойнаоружиеГермания
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование "Юг"

Задержаны два человека, причастные к взрыву в Чернигове – президент

ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области – Зеленский

фотоМужчина во Львове бросил гранаты в полицейских и их авто, ему грозит пожизненное

Кремль снова заговорил о переговорах, хотя "спецоперация идет по плану"

В ВСУ рассказали, как уничтожили российский самолет, не выпустив ни одной ракеты

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Шмыгаль
Украина предложит Германии электроэнергию со своих АЭС на фоне газового шантажа РФ
Шмыгаль призвал Германию и США к поставкам боевых танков Украине
Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин – Гетманцев
Последние новости
04:20
В Канаде полиция разыскивает подозреваемых, убивших 10 и ранивших 15 человек
03:20
Генерал США заговорил о "деимпериализации" России
02:22
ОК "Юг": военные российского полка устроили бунт и отказались воевать
01:45
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование "Юг"
01:24
Шмигаль обсудил с Шольцом пути поставок Украине танков Leopard 2
00:26
Враг бил из минометов по общинам Сумской области – ОВА
23:51
В Кремле прокомментировали намерение Кадырова уйти в отставку
23:44
Лучшее оружие РФ в Украине содержит низкотехнологичные компоненты – NYT
23:18
Украинские песни, вышедшие в августе: подборка
22:54
Зеленский: Оккупанты начали бежать из Крыма, это правильный выбор
Все новости...