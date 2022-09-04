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Шмыгаль в Берлине обсудил поставки оружия с президентом Германии

"Европейская правда"Воскресенье, 4 сентября 2022, 13:48
Шмыгаль в Берлине обсудил поставки оружия с президентом Германии
фото из Твиттера Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин обсудил поставки оружия Украине с президентом Германии.

Об этом Шмыгаль рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Украина продолжает отстаивать демократические ценности. Во время встречи в Берлине с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером обсудили военную ситуацию, усиление санкций и необходимость предоставления оружия Украине. Поблагодарил за солидарность с украинцами и поддержку," - написал Шмыгаль.

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Шмыгаль поблагодарил за военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку со стороны Германии и отметил необходимость увеличения поставки тяжелой военной техники союзниками, добавила пресс-служба правительства.

"Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000", которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО ПО. В то же время мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны", - цитирует "Правительственный портал" Шмыгаля.

На встрече речь шла также и о плане восстановления Украины.

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Напомним, Шмыгаль перед визитом в Германию призвал федеральное правительство поставлять украинским военным боевые танки, чтобы отбивать атаки россиян.

Темы: ШмыгальвойнаоружиеГермания
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