Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Визовый запрет, макрофин и путь в ЕС: Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии

Воскресенье, 4 сентября 2022, 14:22
Визовый запрет, макрофин и путь в ЕС: Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии
Владимир Зеленский в своем кабинете. иллюстративное фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский в воскресенье сообщил о телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в разговоре речь шла о скорейшем выделении следующего транша макрофина ЕС. По данным СМИ, ожидается, что в конце следующей недели министры экономики ЕС в Праге согласуют политическую декларацию в поддержку макрофинансовой помощи Украине на сумму 5 млрд евро.

Реклама:

Кроме того, Зеленский отметил необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ. Как известно, ЕС только решил приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ, что усложнит поездки россиян в ЕС, но не запретит их.

Также, сообщил президент, он скоординировал с фон дер Ляен шаги по ограничению получения Россией доходов от продажи нефти и газа.

Отдельно обсудили вступление Украины в ЕС. "Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - сообщил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ранее посол ЕС разъяснил дальнейшую процедуру вступления Украины.

Читайте также: Путь в ЕС. Что должна сделать Украина, чтобы начать переговоры о членстве

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: