Визовый запрет, макрофин и путь в ЕС: Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии

Президент Владимир Зеленский в воскресенье сообщил о телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в разговоре речь шла о скорейшем выделении следующего транша макрофина ЕС. По данным СМИ, ожидается, что в конце следующей недели министры экономики ЕС в Праге согласуют политическую декларацию в поддержку макрофинансовой помощи Украине на сумму 5 млрд евро.

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Кроме того, Зеленский отметил необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ. Как известно, ЕС только решил приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ, что усложнит поездки россиян в ЕС, но не запретит их.

Также, сообщил президент, он скоординировал с фон дер Ляен шаги по ограничению получения Россией доходов от продажи нефти и газа.

Отдельно обсудили вступление Украины в ЕС. "Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - сообщил Зеленский.

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Напомним, ранее посол ЕС разъяснил дальнейшую процедуру вступления Украины.

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