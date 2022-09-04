ВСУ ударили по объекту Сальдо в Херсоне, взрывается БК – мэр Олешек
Воскресенье, 4 сентября 2022, 14:43
Украинские военные нанесли удар по строительно-монтажному управлению в Херсоне, принадлежащем российскому гауляйтеру Херсонщины Владимиру Сальдо.
Источник: городской голова Олешек Херсонской области Евгений Рищук в Telegram
Прямая речь: "Прилет в СМУ 5. Взрывается БК".
Детали: Рищук отмечает, что этот объект – собственность Сальдо.
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