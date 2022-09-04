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"Зерновой коридор": из портов Большой Одессы вышел крупнейший караван судов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 15:57
фото Мининфраструктуры

Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились 13 судов - это самый большой караван судов с начала реализации "зерновой инициативы".

Источник: Мининфраструктуры

Детали: В частности, из порта "Южный" отправились 6 судов, "Черноморск" - 5, а из порта "Одесса" - 2.

Всего на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, направляющейся в 8 стран мира, отмечают в министерстве.

 

Сообщается, что в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира. На их борту 2 млн. тонн агропродукции.

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Темы: зерно
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