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Моравецкий: В Польше работает более миллиона украинцев

"Европейская правда"Воскресенье, 4 сентября 2022, 17:23

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сейчас в Польше работает более 1 миллиона украинцев.

Об этом он сказал во время встречи с жителями Тухольского уезда в селе Жально в субботу, 3 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Моравецкого спрашивали, в частности, о государственной помощи беженцам.

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"Для тех из вас, кто думал бы, что польское государство их удерживает, я уже сегодня отвечу, что так не есть, потому что они платят налоги, платят взносы в Заведение социального страхования. Более 1 миллиона человек – часть из тех, которые уже раньше работали, и значительная часть приехавших также начала работать", – сказал премьер-министр Польши.

Он отметил, что свободный мир в дальнейшем будет помогать Украине поставками оружия и гуманитарными действиями и выразил надежду, что в результате санкций Россия будет ежемесячно нести убытки, и это повлияет на Владимира Путина.

Как сообщалось, новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, бежавших от войны в Украине.

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Темы: Польшабеженцы
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