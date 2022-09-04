Россияне обстреляли два района Харькова, есть раненые
Воскресенье, 4 сентября 2022, 19:00
В воскресенье вечером российские войска обстреляли два района Харькова, два человека пострадали.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Дословно Синегубов: "Оккупанты ударили по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова.
На данный момент медики госпитализировали 2 человек, состояние пострадавших – среднее".
Детали: В свою очередь, Терехов сообщил, что в Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку.
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