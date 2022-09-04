Россияне обстреляли два района Харькова, есть раненые

В воскресенье вечером российские войска обстреляли два района Харькова, два человека пострадали.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Дословно Синегубов: "Оккупанты ударили по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова.

На данный момент медики госпитализировали 2 человек, состояние пострадавших – среднее".

Детали: В свою очередь, Терехов сообщил, что в Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку.