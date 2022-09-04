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Лучшее оружие РФ в Украине содержит низкотехнологичные компоненты – NYT

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 23:44
Остатки РОССИЙСКОЙ РАКЕТЫ, ФОТО GETTY IMAGES

Лучшее высокоточное оружие в российском арсенале, которое применяется на войне в Украине, содержит устаревшие низкотехнологичные компоненты.

Источник: The New York Times

Детали: В статье говорится, что офицеры СБУ, работающие с частными аналитиками, собирают части разорвавшихся в Украине российских ракет, чтобы разгадать секреты своего врага.

Исследователи, изучавшие электронику новейших российских крылатых ракет и ударных вертолетов, были удивлены, обнаружив, что в них используются технологии десятилетней давности от более ранних моделей.

"Оружие является лучшим в российском арсенале. Но оно содержало довольно низкотехнологичные компоненты, по словам аналитиков, которые их исследовали, в том числе уникальную, но базовую спутниковую навигационную систему, которая также была обнаружена в другом военном снаряжении", - пишет издание.

Эти выводы изложены в новом отчете, опубликованном в субботу независимой группой Conflict Armament Research, базирующейся в Великобритании, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах по всему миру. Исследовательская группа изучила российскую технику в июле по приглашению правительства Украины, пишет NYT.

Исследователи также обнаружили, что оружие, которое Россия использует в Украине, часто основано на западных инновациях, несмотря на санкции, введенные еще в 2014 году.

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Прямая речь исследователя Дэмиена Сплитерса, который участвовал в подготовке отчета: "Мы видели, что Россия повторно использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая свои новейшие крылатые ракеты и ударные вертолеты, и мы не ожидали увидеть это".

"Российское управляемое оружие полно нероссийских технологий и компонентов, а большая часть задокументированных нами компьютерных чипов была произведена западными странами после 2014 года".

Больше деталей: Каким образом Россия получила эти детали, неясно, пишет издание.

Исследователи обнаружили, что российские инженеры использовали определенные полупроводники конкретных западных производителей не только в боеприпасах, но и в беспилотниках-разведчиках, оборудовании связи, авионике для вертолетов и других товарах военного назначения.

Исследователи изучили остатки трех типов российских крылатых ракет, включая новейшую и наиболее совершенную модель Х-101, а также новейшую управляемую ракету "Торнадо-С". Все они содержали идентичные компоненты с маркировкой SN-99, оказавшиеся приемниками спутниковой навигации, необходимыми для полета ракет.

По словам Сплитерса, использование Россией одних и тех же компонентов показывает узкие места в ее цепочке поставок. Он отметил, что ограничение поставок компонентов SN-99 замедлит способность Москвы пополнять свои уменьшающиеся запасы управляемого оружия.

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Темы: Росcияоружиевойна
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