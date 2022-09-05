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В Канаде полиция разыскивает подозреваемых, убивших 10 и ранивших 15 человек

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 04:20
В Канаде полиция разыскивает подозреваемых, убивших 10 и ранивших 15 человек
иллюстративное фото Getty Images

Канадская полиция разыскивает двух "вооруженных и опасных" подозреваемых после резни в провинции Саскачеван, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек и еще 15 получили ранения.

Источник: The New York Times

Детали: Полиция в Саскачеване заявила, что "несколько" жертв подверглись случайным нападениям на территории общины Джеймс Смит Кри и в деревне Велдон.

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Полиция рекомендовала жителям города Реджайна не выходить из собственных жилищ. А также сообщила, что разыскивает подозреваемых – Дэмиена и Майлза Сандерсонов.

На пресс-конференции в воскресенье Ронда Блэкмор, командир Королевской канадской конной полиции, сказала, что полиция работает на 13 местах преступлений и что, кроме 10 погибших и 15 раненых, жертв может быть больше.

В своем Twitter премьер-министр Джастин Трюдо назвал нападения в Саскачеване "ужасающими и исступленными".

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Темы: Канадакриминалубийство
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