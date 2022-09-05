ВСУ отбили наступления врага на Авдеевском и Бахмутском направлениях – сводка

Подразделения украинских войск успешно отбили наступление врага на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуры из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Больше огневого влияния испытали Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасиловка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области;

враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Больше огневого влияния испытали Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасиловка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области; на Харьковском направлении противник нанес поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии;

противник нанес поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии; на Славянском направлении обстрелов со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудару;

обстрелов со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудару; на Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного; на Бахмутском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара;

враг обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара; на Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное;

обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное; на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка;

противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка; на Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки;

враг обстрелял районы Новополя и Новоселки; на Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка. Вражеские авиационные удары получили районы Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА.

После интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке российские захватчики обнаружили "новый источник" пополнения потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, проходящих лечение.

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В который раз военнослужащие 2 армейского корпуса отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными. Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях. Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава.

Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника по территории Украины.

Подразделения украинских войск успешно отбили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

Группировка Воздушных сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, эффективно прикрывает критические объекты Украины.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушение системы управления, логистического обеспечения, уничтожение средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника.

За прошедшие сутки нанесены ракетные удары и произведено огненное поражение по пунктам управления разного уровня, складам с боеприпасами стратегического уровня, районам сосредоточения боевой техники и личного состава, районам сосредоточения и огневых позициях подразделений артиллерии, а также другим важным целям.

В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются.