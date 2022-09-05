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Оккупанты Херсонщины запретили пересекать реку, угрожают стрелять – Генштаб

Елена РощинаПонедельник, 5 сентября 2022, 07:31

Российские захватчики запрещают жителям Херсонской области пересекать Днепр и ограничивают их передвижение на фоне контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в сводке за утро 5 сентября

Дословно: "После интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области, российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и на плавсредствах.

В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение".

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Темы: ХерсонХерсонская областьоккупацияГенштаб
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