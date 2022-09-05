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Россияне ударили по Никополю из ствольной артиллерии

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 07:48
Россияне ударили по Никополю из ствольной артиллерии
фото последствий обстрелов, telegram Резниченко

Ночью 5 сентября враг обстрелял город Никополь.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Орда воевала с гимназией, зоомагазином, союзом ветеранов Афганистана, кафе и другими "военными" объектами. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, линии электропередач".

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"На нашем берегу работали кассы по выдаче оркам билетов на концерт кобзона. Все, что вы слышали в городе и над ним – результат работы ВСУ по защите прибрежных территорий".

Детали: По Никополю произведено около двенадцати выстрелов из ствольной артиллерии.

В результате обстрелов погибших и пострадавших нет.

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Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
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