Россияне ударили по Никополю из ствольной артиллерии

Ночью 5 сентября враг обстрелял город Никополь.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Орда воевала с гимназией, зоомагазином, союзом ветеранов Афганистана, кафе и другими "военными" объектами. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, линии электропередач".

"На нашем берегу работали кассы по выдаче оркам билетов на концерт кобзона. Все, что вы слышали в городе и над ним – результат работы ВСУ по защите прибрежных территорий".

Детали: По Никополю произведено около двенадцати выстрелов из ствольной артиллерии.

В результате обстрелов погибших и пострадавших нет.