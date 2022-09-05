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В Запорожье ночью слышали взрывы, но в городе "прилетов" не было – горсовет

Елена РощинаПонедельник, 5 сентября 2022, 08:43

Вблизи Запорожья ночью раздавались взрывы, от вражеских обстрелов пострадал один из поселков Запорожского района.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев и Запорожская областная военная администрация

Прямая речь Куртева: "Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, вы могли слышать в городе громкие звуки. По предварительной информации, взрывы были за пределами города. В самом Запорожье прилеты не зафиксированы. Данные уточняются.

Также в настоящее время известно, что этой ночью от вражеских обстрелов пострадал один из поселков Запорожского района. Там разрушены жилые дома".

Детали: Запорожская ОВА со ссылкой на полицию сообщает, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Щербаки, Дорожняки, Железнодорожное, Полтавка, Никольское, Червоное, Успеновка, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Каменское.

За сутки поступило 12 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Продолжалась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1156 человек, из них 288 – дети.

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Темы: Запорожьевзрыввойна
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