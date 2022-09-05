Потери РФ: в воскресенье защитники Украины сбили две крылатые ракеты и три беспилотника

За сутки 4 сентября украинские защитники убили около трехсот врагов, подбили 19 танков и 10 артиллерийских систем, сбили две крылатых ракеты и три БПЛА.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 49800 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 2068 (+19) ед;

боевых бронированных машин – 4459 (+29) ед;

артиллерийских систем – 1157 (+10) ед;

РСЗО – 294 (+0) ед;

средства ПВО – 156 (+0) ед,

самолетов – 236 (+0) ед,

вертолетов – 206 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),

крылатые ракеты – 205 (+2),

корабли/катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10) ед,

специальная техника – 107 (+1).

Данные уточняются.