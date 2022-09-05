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Потери РФ: в воскресенье защитники Украины сбили две крылатые ракеты и три беспилотника

Елена РощинаПонедельник, 5 сентября 2022, 08:58
Потери РФ: в воскресенье защитники Украины сбили две крылатые ракеты и три беспилотника
Огонь, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За сутки 4 сентября украинские защитники убили около трехсот врагов, подбили 19 танков и 10 артиллерийских систем, сбили две крылатых ракеты и три БПЛА.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 49800 (+300) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2068 (+19) ед;
  • боевых бронированных машин – 4459 (+29) ед;
  • артиллерийских систем – 1157 (+10) ед;
  • РСЗО – 294 (+0) ед;
  • средства ПВО – 156 (+0) ед,
  • самолетов – 236 (+0) ед,
  • вертолетов – 206 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),
  • крылатые ракеты – 205 (+2),
  • корабли/катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10) ед,
  • специальная техника – 107 (+1).

Данные уточняются.

 

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Темы: войнаГенштабРосcия
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