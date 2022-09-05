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В Украине начинаются заморозки

Елена РощинаПонедельник, 5 сентября 2022, 10:47
Прогноз погоды на 06.09.2022, meteo.gov.ua

В Украине в ближайшие сутки синоптики уже ожидают ночные заморозки на поверхности почвы, в то же время в части областей сохраняется пожарная опасность.

Источник: Украинский гидрометцентр

Дословно: "Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)".

Детали: В то же время, 6-7 сентября в северных, центральных, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Темы: погодаУкраина
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