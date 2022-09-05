Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине начинаются заморозки

Елена РощинаПонедельник, 5 сентября 2022, 10:47
В Украине начинаются заморозки
Прогноз погоды на 06.09.2022, meteo.gov.ua

В Украине в ближайшие сутки синоптики уже ожидают ночные заморозки на поверхности почвы, в то же время в части областей сохраняется пожарная опасность.

Источник: Украинский гидрометцентр

Дословно: "Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)".

Реклама:

Детали: В то же время, 6-7 сентября в северных, центральных, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
погода
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
Три температурных рекорда были в Киеве 27 августа
В Киеве ввели тепловой режим
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: