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В Мариуполе набирает обороты сопротивление – мэрия

Роман ПетренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 11:26
В Мариуполе набирает обороты сопротивление – мэрия
разрушенный мариуполь, фото иллюстративное

В оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление, мэрия объясняет это тем, что жители неудовлетворены оккупационными властями.

Источник: Мариупольский горсовет

Детали: По словам мэрии, все больше фиксируют движение российской техники, сообщают о предателях и подчеркивают, что Мариуполь – это Украина.

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Власти просят сообщать о коллаборантах, перемещении врага, хранении техники или присоединяться к сопротивлению через приложения.

Темы: МариупольпартизанывойнаРосcия
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