В Мариуполе набирает обороты сопротивление – мэрия
Понедельник, 5 сентября 2022, 11:26
В оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление, мэрия объясняет это тем, что жители неудовлетворены оккупационными властями.
Источник: Мариупольский горсовет
Детали: По словам мэрии, все больше фиксируют движение российской техники, сообщают о предателях и подчеркивают, что Мариуполь – это Украина.
Власти просят сообщать о коллаборантах, перемещении врага, хранении техники или присоединяться к сопротивлению через приложения.
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