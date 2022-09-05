Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Военный учет для женщин: в Минобороны призвали не паниковать

Станислав ПогориловПонедельник, 5 сентября 2022, 12:08
Аанна Маляр, фото: Facebook

Заместитель министра обороны Анна Маляр убеждает, что оборонное ведомство не намерено ставить всех женщин на военный учет, ВСУ нуждаются лишь в некоторых специальностях, поэтому не нужно паниковать преждевременно.

Источник: Маляр в эфире национального телемарафона

Прямая речь Маляр: "Пока, до 1 октября это отсрочка, она вообще не действует. А с 1 октября уже есть наработка, и мы делаем все возможное для того, чтобы с 1 октября собственно никакой обязательной постановки на (военный) учет не было".

Детали: Она добавила, что вооруженные силы нуждаются в таких специальностях, как медицинские работники, повара, специалисты по радиоэлектронщики.

По словам Маляр, "добровольная" постановка на учет предполагает, что "мотивированные" женщины смогут самостоятельно принять решение относительно военного учета.

Ранее Маляр сообщала, что Минобороны работает над соответствующим законопроектом. Но постановка женщин на военный учет установлена ​​законом. Поэтому Минобороны вместе с Генштабом не могут ее изменить самостоятельно. Сейчас это полномочия парламента.

Узнать больше: Мобилизация женщин: кто должен стать на военный учет и что изменится 1 октября?

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаУкраинамобилизация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили склад оккупантов с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова – Зеленский

Ученые опубликовали новый прогноз распространения радиации в случае аварии на ЗАЭС

обновленоРоссияне нанесли ракетные удары по Криворожскому району: горит нефтебаза

В Польше с конца недели перестают принимать украинские гривны для обмена

Вечером 23 февраля Зеленский собирал в ОП олигархов: о чем говорили?

На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединявшуюся с энергосистемой Украины

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

война
В Мариуполе набирает обороты сопротивление – мэрия
Воздушные силы объясняют, что иранские беспилотники в РФ – не так страшны, как их малюют
Готовили захват Киева и Луганщины: СБУ собрала доказательства на двух генералов РФ
Последние новости
01:45
Зеленский намекнул на точечное контрнаступление на разных направлениях
01:11
ПВО сбила две российские ракеты над Николаевщиной
00:35
Сумщина: Россияне обстреливали из минометов и САУ пограничные громады
23:57
Член партии Эрдогана заявил, что некоторые страны Запада хотят "рассчитаться с РФ через Украину"
23:46
Гендиректор МАГАТЭ во вторник отчитается о миссии агентства на ЗАЭС
23:29
Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине
23:15
Спецслужбы будут присматривать за "Альтернативой для Германии" в Гессене
22:51
Экономические новости 5 сентября: отключены ЗАЭС и Каховская ГЭС, прямой газовый шантаж от Кремля
22:44
G7 озабочена законопроектом, который может "убить" независимость НАБУ
22:40
Резников с послом США обсудили подготовку к пятому "Рамштайну"
Все новости...