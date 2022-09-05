Военный учет для женщин: в Минобороны призвали не паниковать

Заместитель министра обороны Анна Маляр убеждает, что оборонное ведомство не намерено ставить всех женщин на военный учет, ВСУ нуждаются лишь в некоторых специальностях, поэтому не нужно паниковать преждевременно.

Источник: Маляр в эфире национального телемарафона

Прямая речь Маляр: "Пока, до 1 октября это отсрочка, она вообще не действует. А с 1 октября уже есть наработка, и мы делаем все возможное для того, чтобы с 1 октября собственно никакой обязательной постановки на (военный) учет не было".

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Детали: Она добавила, что вооруженные силы нуждаются в таких специальностях, как медицинские работники, повара, специалисты по радиоэлектронщики.

По словам Маляр, "добровольная" постановка на учет предполагает, что "мотивированные" женщины смогут самостоятельно принять решение относительно военного учета.

Ранее Маляр сообщала, что Минобороны работает над соответствующим законопроектом. Но постановка женщин на военный учет установлена ​​законом. Поэтому Минобороны вместе с Генштабом не могут ее изменить самостоятельно. Сейчас это полномочия парламента.

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