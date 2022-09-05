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Пограничники показали, как бьют по позициям россиян возле Святогорска

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 12:19
Пограничники показали, как бьют по позициям россиян возле Святогорска
скриншот

Пограничники ведут активную оборону в районе населенного пункта Святогорск Донецкой области.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: Пограничники обнародовали видео, в котором раскрывают некоторые детали своей тактики.

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С помощью беспилотников пограничники разведывают места дислокации военной техники и личного состава врага. Впоследствии обнаруженные цели поражают мобильные группы, передвигающиеся по фронту.

Дословно: "На этот раз, по позициям оккупантов парни "отработали" из станкового противотанкового гранатомета. Для большей точности огня, параллельно военные вели корректировку с дрона. Такая тактика позволяет не только наносить потери врагу, но и продвигаться вперед, занимая более выгодные позиции для обороны".

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Напомним: Город Святогорск Донецкой области оккупирован россиянами, однако Святогорская лавра, расположенная на другом берегу реки Северский Донец, находится под контролем украинских сил.

Темы: Донецкая областьвойнаПограничная служба
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