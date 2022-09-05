Предатель, который "сливал" России позиции "Азова", приговорен к 16 годам тюрьмы – ОГП

Суд доказал вину и приговорил к 16 годам тюрьмы украинца, который передавал российской ФСБ информацию о дислокации батальона "Азов" и другие разведданные, его сообщник получил 10 лет лишения свободы.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора и сайт Службы безопасности Украины

Детали: Представители российской ФСБ завербовали жителя Киевщины в 2017 году. В частности, до февраля 2022 года он сдавал иностранной разведке места дислокации батальона "Азов" и информацию об отдельных военнослужащих.

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С мая 2022 года, находясь в Египте, он через соцсети вышел на донецких боевиков самопровозглашенной псевдореспублики и начал сотрудничать с ними. Вместе с жителем Черниговщины он собирал разведданные для боевиков, передавал информацию о расположении школ и детсадов в Черниговской области, а также места дислокации Вооруженных сил Украины.

В начале июня мужчина вернулся в Украину, в Черновицкую область, где собирал информацию о дислокации объектов критической инфраструктуры: железнодорожных переездов, тоннелей, мостов, время проезда поездов.

По информации СБУ, он также должен был разведывать местонахождение резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине. Полученные данные враг планировал использовать для диверсий, в частности устроить взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

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Правоохранители задержали предателя в Черновцах, а его подельника – в Чернигове. Первый получил 16 лет тюрьмы с конфискацией имущества за госпредательство и осуществление незаконной разведдеятельности в пользу террористической организации (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Второй получил 10 лет тюрьмы за незаконную разведку.