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Казнили и сожгли: в Буче нашли останки еще двух замученных россиянами

Станислав ПогориловПонедельник, 5 сентября 2022, 13:03
Казнили и сожгли: в Буче нашли останки еще двух замученных россиянами
Фото: Telegram Небитова

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в городе Буча найдены останки не менее двух замученных оккупантами граждан.

Источник: Небитов в Telegram

Прямая речь Небитова: "При отработке в гаражном боксе обнаружили кости сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельству местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь нескольких мирных человек".

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Детали: На месте преступления оккупантов правоохранители обнаружили 2 цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и 3 ключа на металлическом держателе.

 
 

Что предшествовало: 1 сентября в селе Здвижевка Бучанского района Киевской области было обнаружено тело еще одного замученного россиянами мужчины.

Темы: БучавойнаоккупацияРосcия
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