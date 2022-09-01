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"Связали руки, на голову чехол и казнили": нашли еще одного замученного россиянами

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 17:54
фото полиции

В селе Здвижевка Бучанского района Киевской области обнаружено тело еще одного замученного россиянами мужчины.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь: "Связали руки, надели на голову чехол и казнили. Тело этого замученного оккупантами мужчины мы обнаружили сегодня на бывших позициях армии РФ в Здвижевке.

Приблизительный возраст погибшего 40-50 лет. На шее и туловище обнаружены повреждения. Убитый был одет в высокие сапоги, имел при себе часы марки "Seiko". Если вы узнали вещи и имеете информацию о погибшем прошу сообщать в полицию".

 
 

Детали: Небытов добавил, что в Здвижевке полиция Киевщины уже обнаружила и осмотрела более 16 убитых оккупантами мирных жителей.

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Темы: Киевская областьвойна
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