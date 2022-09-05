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Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 14:41

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии и станет новым премьер-министром.

Результаты выборов были объявлены в понедельник на съезде партии, пишет "Европейская правда".

Трасс в финальном туре выборов победила бывшего министра финансов Риши Сунака. Она набрала 81 326 тысяч голосов членов партии, а Сунак – 60 399 голосов.

Трасс заменит в должности Бориса Джонсона, объявившего об отставке в июле.

Джонсон официально будет продолжать исполнять обязанности главы правительства до вторника, 6 сентября, когда на приеме у королевы Елизаветы ІІ в имении Балморал в Шотландии он подаст в отставку.

Тогда же новый лидер Консервативной партии на встрече с королевой официально получит приглашение для формирования нового состава правительства.

Во время предвыборной кампании Трасс пообещала быть самым большим другом Украины по примеру Бориса Джонсона, если победит на выборах за должность лидера консерваторов.

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Она также заявила, что в случае избрания на должность главы британского правительства будет готова применить ядерное оружие, даже если это будет означать "глобальное уничтожение".

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

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Темы: Великобритания
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