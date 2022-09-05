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Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 14:41

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии и станет новым премьер-министром.

Результаты выборов были объявлены в понедельник на съезде партии, пишет "Европейская правда".

Трасс в финальном туре выборов победила бывшего министра финансов Риши Сунака. Она набрала 81 326 тысяч голосов членов партии, а Сунак – 60 399 голосов.

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Трасс заменит в должности Бориса Джонсона, объявившего об отставке в июле.

Джонсон официально будет продолжать исполнять обязанности главы правительства до вторника, 6 сентября, когда на приеме у королевы Елизаветы ІІ в имении Балморал в Шотландии он подаст в отставку.

Тогда же новый лидер Консервативной партии на встрече с королевой официально получит приглашение для формирования нового состава правительства.

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Во время предвыборной кампании Трасс пообещала быть самым большим другом Украины по примеру Бориса Джонсона, если победит на выборах за должность лидера консерваторов.

Она также заявила, что в случае избрания на должность главы британского правительства будет готова применить ядерное оружие, даже если это будет означать "глобальное уничтожение".

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

Темы: Великобритания
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