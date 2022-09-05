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Спецназ разведки уничтожил базу ФСБ и склад "бюллетеней" для "референдума" в Запорожской области

Станислав ПогориловПонедельник, 5 сентября 2022, 15:22
Спецназ разведки уничтожил базу ФСБ и склад бюллетеней для референдума в Запорожской области
Фото: пресс-служба ГУР

Спецназ украинской разведки провел спецоперацию во временно оккупированной Каменке-Днепровской Васильевского района Запорожской области, уничтожил там базу подразделения ФСБ и склад "бюллетеней" для псевдореферендума.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены".

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Детали: Количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма.

Сейчас оккупанты ввели комендантский час. Над городом замечены военные вертолеты.

В разведке добавили, что в результате спецоперации никто из гражданских не пострадал.

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Темы: Запорожская областьоккупацияреферендум
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