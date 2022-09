Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о войне, МАГАТЭ и ЗАЭС

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели переговоры, продолжавшиеся более 1,5 часов. Говорили о войне и визите миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Провел содержательные, продолжительностью более 1,5 часов, переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рассказал ему о ситуации на фронте и о том, как Украина противодействует агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую поддержку Францией оборонных мер Украины. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС".

