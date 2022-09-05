Часть участников миссии МАГАТЭ покинула ЗАЭС – Энергоатом

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС, фото с Twitter IAEA – International Atomic Energy

5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.

Источник: "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "5 сентября четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции".

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Детали: Два эксперта МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Предыстория:

2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.