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Часть участников миссии МАГАТЭ покинула ЗАЭС – Энергоатом

"Украинская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 11:37
Часть участников миссии МАГАТЭ покинула ЗАЭС – Энергоатом
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС, фото с Twitter IAEA – International Atomic Energy

5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.

Источник: "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "5 сентября четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции".

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Детали: Два эксперта МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Предыстория:

  • 2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.
  • 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

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Темы: ЗАЭСЭнергоатомМАГАТЭЗапорожская область
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