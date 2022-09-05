Часть участников миссии МАГАТЭ покинула ЗАЭС – Энергоатом
Понедельник, 5 сентября 2022, 11:37
5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.
Источник: "Энергоатом" в Telegram
Дословно: "5 сентября четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции".
Детали: Два эксперта МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.
Предыстория:
- 2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.
- 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.