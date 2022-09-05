Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Часть участников миссии МАГАТЭ покинула ЗАЭС – Энергоатом

"Украинская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 11:37
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС, фото с Twitter IAEA – International Atomic Energy

5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.

Источник: "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "5 сентября четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции".

Детали: Два эксперта МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Предыстория:

  • 2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.
  • 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗАЭСЭнергоатомМАГАТЭЗапорожская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили склад оккупантов с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова – Зеленский

Ученые опубликовали новый прогноз распространения радиации в случае аварии на ЗАЭС

обновленоРоссияне нанесли ракетные удары по Криворожскому району: горит нефтебаза

В Польше с конца недели перестают принимать украинские гривны для обмена

Вечером 23 февраля Зеленский собирал в ОП олигархов: о чем говорили?

На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединявшуюся с энергосистемой Украины

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

ЗАЭС
Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о войне, МАГАТЭ и ЗАЭС
На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединявшуюся с энергосистемой Украины
В Минобороны РФ три дня думали, как объяснить недопуск журналистов на ЗАЭС
Последние новости
01:45
Зеленский намекнул на точечное контрнаступление на разных направлениях
01:11
ПВО сбила две российские ракеты над Николаевщиной
00:35
Сумщина: Россияне обстреливали из минометов и САУ пограничные громады
23:57
Член партии Эрдогана заявил, что некоторые страны Запада хотят "рассчитаться с РФ через Украину"
23:46
Гендиректор МАГАТЭ во вторник отчитается о миссии агентства на ЗАЭС
23:29
Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине
23:15
Спецслужбы будут присматривать за "Альтернативой для Германии" в Гессене
22:51
Экономические новости 5 сентября: отключены ЗАЭС и Каховская ГЭС, прямой газовый шантаж от Кремля
22:44
G7 озабочена законопроектом, который может "убить" независимость НАБУ
22:40
Резников с послом США обсудили подготовку к пятому "Рамштайну"
Все новости...