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В Польше с конца недели перестают принимать украинские гривны для обмена

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 18:58
В Польше с конца недели перестают принимать украинские гривны для обмена
Getty Images

Национальный банк Польши предупредил, что эта неделя - последняя, ​​когда украинцы в Польше могут воспользоваться программой обмена гривен на злотые.

Об этом говорится в объявлении банка от 5 сентября, пишет "Европейская правда".

"Национальный банк Польши вместе с Нацбанком Украины информируют о том, что программа обмена украинской гривны на польские злотые, которую запустили для нужд украинских граждан, находящихся в Польше, близится к завершению. Последняя неделя операций в отделениях PKO Bank Polski - неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", – отмечает Нацбанк Польши.

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Как отмечают, за время действия программы через отделения Bank Polski совершили 97 тысяч таких обменных операций на общую сумму 690 млн гривен.

В начале сентября польские пограничники сообщили, что после 24 февраля украинско-польскую границу в направлении Польши пересекли 6 млн украинцев (цифра может учитывать и тех, кто через Польшу двинулся в другие страны ЕС). В направлении из Польши в Украину пересекли границу 4,2 млн человек.

В последние недели количество возвращающихся в Украину чаще больше, чем тех, кто выезжает.

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Темы: ПольшаУкраинавалютаденьги
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