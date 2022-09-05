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Россияне нанесли ракетные удары по Криворожскому району: горит нефтебаза

Алена МазуренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 20:37
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В Криворожском районе вечером 5 сентября прогремели взрывы, оккупанты нанесли два ракетных удара и уничтожили нефтебазу.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Дословно: "Вечером, примерно в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются".

Детали: Спасатели сообщили, что враг ударил ракетами по Карповской общине Криворожского района и уничтожил нефтебазу и все запасы топлива там: "Произошел сильный пожар. Работают огнеборцы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется".

5 сентября в Днепропетровской области под обстрелами были Криворожский и Никопольский районы.

Враг стреляет по домам мирного населения и забрал жизнь пожилой женщины.

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В частности, в полдень в Апостоловской общине из-за обстрела "Ураганами" произошел пожар в хозяйственном сооружении - снаряд попал в газопровод.

Всего в общине повреждено 13 жилых домов, несколько автомобилей, два газопровода и три десятка солнечных панелей.

Три человека пострадали. Две женщины 59 и 78 лет и 72-летний мужчина. Сейчас все пострадавшие – в больницах. Одна женщина 1936 года рождения погибла.

В 13.00 враг стрелял по Никопольскому району. Обстрелы повлекли загорание в поле. Огнем уничтожена пшеница и лесополоса на площади 3,5 гектара.

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Темы: Кривой РогобстрелРосcиявойна
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