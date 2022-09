Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на этой неделе Брюссель предложит Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Источник: Twitter президента Еврокомиссии

Прямая речь: "Ситуация в Украине все еще нуждается в нашей постоянной поддержке. В дополнение к 10 миллиардам евро, которые мы предоставили в настоящее время, мы предложим дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи на этой неделе".

Детали: 5 сентября Урсула фон дер Ляйен провела встречу в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмигалем.

По итогам встречи Шмигаль сообщил, что с 1 октября Украина получит "таможенный безвиз" из ЕС.

Он поблагодарил главу Еврокомиссии за постоянную вовлеченность в вопросы помощи Украине.

The situation on the ground in 🇺🇦 still requires our unabated support.



On top of the €10 billion we have provided so far, we will propose an additional €5 billion in macro-financial assistance this week.



The EU will be by Ukraine’s side, for as long as it takes. pic.twitter.com/G4PAwSwDrQ