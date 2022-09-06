ISW: Контрнаступление ощутимо ослабляет возможности РФ на юге

Украинское контрнаступление ощутимо ослабляет логистические и административные возможности России на оккупированном юге.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Контрнаступательные действия также оказывают "радиационное" влияние на российские оккупационные власти.

Назначенный российскими военными так называемый "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов сообщил российскому изданию ТАСС, что псевдореферендум о присоединении Херсона и области к России будет "поставлен на паузу" по соображениям "безопасности". Однако позже Стремоусов написал в Telegram, что отрицает, что призывал к паузе, потому что дата "референдума" еще не назначена.

Оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации внутри оккупационных режимов, что, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления.

Украинские силы намерены постепенно сводить на нет российские тактические и оперативные возможности в Херсонской области, что, вероятно, повлияет на административные и бюрократические возможности оккупационных чиновников.

ISW отмечает, что украинские военные представители сохраняли оперативное молчание о ходе украинского контрнаступления, но сообщали о дальнейшем разрушении российских наземных линий связи (GLOC) в центре Херсонской области. Украинский спецназ провел ограниченную операцию против российской базы ФСБ в районе Энергодара.

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