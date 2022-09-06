Донетчина: армия РФ уничтожила ракетным ударом гимназию в Курахово

Россияне ракетным ударом вечером 5 сентября разрушили Кураховскую гимназию, за минувшие сутки в Донецкой области ранили четырех мирных жителей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "Еще одну школу в Донецкой области разрушили россияне. В этот раз – Кураховскую гимназию №2. Вчера поздно ночью россияне нанесли по гимназии ракетный удар – уничтожили одно крыло 4-этажного здания и повредили прилегающие жилые многоэтажки. К счастью, обошлось без жертв".

Детали: Кириленко добавил, что это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я, уничтоженная до основания.

Всего за эти полгода в Донецкой области повреждения разной степени получили 615 учебных заведений.

Глава ОВА сообщил также, что за 5 сентября россияне ранили 4 мирных жителей Донецкой области: в Хромово, Георгиевке, Бахмуте и Константиновке.