Потери России в войне против Украины перевалили за 50 тысяч вояк
Вторник, 6 сентября 2022, 09:00
Россия потеряла в войне в Украине уже более 50 тысяч военнослужащих, за последние сутки убито порядка 350 российских захватчиков.
Источник: Генеральный штаб ВС Украины
Детали: Наибольшие потери Российская Федерация понесла на Донецком направлении.
Защитники Украины за прошедшие сутки сбили вертолет РФ, 9 беспилотников и 4 крылатые ракеты.
Также уничтожены 9 танков, две РЗСВ, 25 ББМ и 22 артиллерийские системы.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 50150 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2077 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4484 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 1179 (+22) ед,
- РСЗО – 296 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 156 (+0) ед,
- самолетов – 236 (+0) ед,
- вертолетов – 207 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),
- крылатые ракеты ‒ 209 (+4),
- корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3305 (+19) ед,
- специальная техника – 109 (+2).
Данные уточняются.
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