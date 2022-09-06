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Потери России в войне против Украины перевалили за 50 тысяч вояк

Елена РощинаВторник, 6 сентября 2022, 09:00

Россия потеряла в войне в Украине уже более 50 тысяч военнослужащих, за последние сутки убито порядка 350 российских захватчиков.

Источник: Генеральный штаб ВС Украины

Детали: Наибольшие потери Российская Федерация понесла на Донецком направлении.

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Защитники Украины за прошедшие сутки сбили вертолет РФ, 9 беспилотников и 4 крылатые ракеты.

Также уничтожены 9 танков, две РЗСВ, 25 ББМ и 22 артиллерийские системы.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составили:

ВИДЕО ДНЯ
  • личного состава – около 50150 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2077 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4484 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 1179 (+22) ед,
  • РСЗО – 296 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 156 (+0) ед,
  • самолетов – 236 (+0) ед,
  • вертолетов – 207 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),
  • крылатые ракеты ‒ 209 (+4),
  • корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3305 (+19) ед,
  • специальная техника – 109 (+2).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаРосcия
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