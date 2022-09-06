Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Луганской области "мобилизованных" на предприятиях заменяют россиянами – Гайдай

Вторник, 6 сентября 2022, 09:48

Россияне проводят принудительную "мобилизацию" на оккупированных территориях Украины, забирая мужчин с предприятий, а на их место присылают из России желающих подзаработать или женщин.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Детали: Такая ситуация наблюдается на Алчевском металлургическом комбинате и шахте "Должанская-Капитальная".

По словам Гайдая, у мужчин из-за так называемой "ЛНР" практически нет выбора: либо скрываться до деоккупации, либо согласиться пойти на гибель.

По данным главы ОВА, недавно на некогда ведущей шахте "Должанская-Капитальная" принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров.

И на металлургическом комбинате в Алчевске принудительная мобилизация затронула даже тех, у кого была броня.

Прямая речь: "То есть неважно, сможет ли работать производство в будущем без этих специалистов, главнее – выполнить план военкомата. Остающиеся в городе мужчины понимают, что устроиться на АМК – это сразу после первой зарплаты получить повестку. Потому и не идут.

ВИДЕО ДНЯ

На металлургическом комбинате работают мужчины из РФ. Говорят, что находиться в городе будет не постоянно. И со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и уедут в свои семьи. Живые, потому что местные военные их также задерживают на улице для мобилизации, но потом извиняются и отпускают. Ибо нельзя – умирать нужно местным".

Детали: Тем временем в Луганске, заявляет Гайдай, "находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать".

Среди родственников военнослужащих так называемой "народной милиции ЛНР" проводят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших.

Прямая речь Гайдая: "Тяжелее вернуться тем живым, которые попали в плен. Как говорят жены, Россия бросила их мужчин в украинском плену и не желает обменивать. Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные с Донбасса никому не нужны. Единственная возможность увидеть своего мужа – деоккупация".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ освободили на юге новые населенные пункты – Гуменюк

фото"Вместе мы переживем этот шторм": Трасс произнесла первую речь в должности премьера Британии

Белый дом: Признание России спонсором терроризма может навредить Украине

Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"

Верховный Суд окончательно запретил партию Шария

Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Последние новости
00:01
"Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа ЛЧ
23:52
Зеленский отреагировал на отчет МАГАТЭ о ЗАЭС: миссия нуждается в более широком мандате
23:35
Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский
23:17
Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает – Зеленский о запрете виз для россиян
23:07
Германия передала Украине РЛС COBRA и еще пять Gepard
22:52
Экономические новости 6 сентября: МАГАТЭ о военных РФ на ЗАЭС, новые аресты имущества россиян в Украине
22:48
Зеленский поговорил с Трасс и пригласил ее в Украину
22:41
НБУ "напечатал" еще 15 миллиардов гривень для правительства
22:40
Трасс назначила новых министров, главу Минобороны оставила
22:39
Спали в своем доме, когда туда влетела ракета: история погибшей семьи из Одесской области
Все новости...