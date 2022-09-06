В Луганской области "мобилизованных" на предприятиях заменяют россиянами – Гайдай

Россияне проводят принудительную "мобилизацию" на оккупированных территориях Украины, забирая мужчин с предприятий, а на их место присылают из России желающих подзаработать или женщин.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Детали: Такая ситуация наблюдается на Алчевском металлургическом комбинате и шахте "Должанская-Капитальная".

По словам Гайдая, у мужчин из-за так называемой "ЛНР" практически нет выбора: либо скрываться до деоккупации, либо согласиться пойти на гибель.

По данным главы ОВА, недавно на некогда ведущей шахте "Должанская-Капитальная" принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров.

И на металлургическом комбинате в Алчевске принудительная мобилизация затронула даже тех, у кого была броня.

Прямая речь: "То есть неважно, сможет ли работать производство в будущем без этих специалистов, главнее – выполнить план военкомата. Остающиеся в городе мужчины понимают, что устроиться на АМК – это сразу после первой зарплаты получить повестку. Потому и не идут.

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На металлургическом комбинате работают мужчины из РФ. Говорят, что находиться в городе будет не постоянно. И со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и уедут в свои семьи. Живые, потому что местные военные их также задерживают на улице для мобилизации, но потом извиняются и отпускают. Ибо нельзя – умирать нужно местным".

Детали: Тем временем в Луганске, заявляет Гайдай, "находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать".

Среди родственников военнослужащих так называемой "народной милиции ЛНР" проводят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших.

Прямая речь Гайдая: "Тяжелее вернуться тем живым, которые попали в плен. Как говорят жены, Россия бросила их мужчин в украинском плену и не желает обменивать. Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные с Донбасса никому не нужны. Единственная возможность увидеть своего мужа – деоккупация".